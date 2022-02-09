عاجل.. أول تعليق من "هيرميس" على عرض استحواذ " بنك ابو ظبي الأول"

الاقتصاد
المجموعة المالية
المجموعة المالية هيرميس
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أكدت المجموعة المالية هيرميس أكبر بنك استثماري في مصر،  اليوم الأربعاء، أن مجلس إدارتها يدرس عرض الشراء المقدم من بنك أبو ظبي الأول؛ للاستحواذ على نسبة لا تقل ع 51% من أسهم رأسمال الشركة، بسعر تقديري للصفقة 19 جنيه للسهم.

 

وقالت"هيرميس" في بيان للبورصة، إن العرض المقدم مبدئي وغير ملزم، مشيرة إلى أن اتمام الصفقة وتحديد السعر النهائي سيكون مشروط بنتائج إجراء عملية الفحص النافي للجهالة، والحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة.

 

وكانت هيئة الرقابة المالية، اعلنت تلقيها اليوم تلقيها كتاب من  بنك أبو ظبى الأول بشأن الإفصاح عن نيته في تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على نسبة اغلبية من اسهم راس مال المجموعة المالية هيرميس القابضة وفقا لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق امال ٩٥ لسنة ١٩٩٢، مشيرة إلى ان اتمام الصفقة  مرتبط بنتائج الفحص النافي للجهالة، موافقة الجهات التنظيمية.

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