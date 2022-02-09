سد النهضة.. هل يأست إثيوبيا من تشغيل التوربينين؟ خبير يجيب

أخبار مصر
سد النهضة ـ أرشفية
سد النهضة ـ أرشفية
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قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية إن إثيوبيا تحاول جاهدة تشغيل أول توربينين بسد النهضة منذ نهاية عام 2014، وكانت قد حددت شهر أكتوبر الماضي كآخر موعد لتشغيل التوربينين، وكل يوم عندها الأمل لتشغيلهما فى اليوم التالى، ولم تجدِ هذه المحاولات حتى الآن. 

وبحسب الأقمار الصناعية اليوم، أكد أستاذ الجيولوجيا في منشور له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " استمرار تدفق المياه أعلى الممر الأوسط مع غلق جميع بوابات السد واستمرار حجز 8 مليار متر مكعب خلال العاميين الماضيين.

ونوه شراقي إلى أنه إذا يأست إثيوبيا من تشغيل التوربينين فسوف تفتح بوابتى التصريف بالجهة الغربية من سد النهضة الأيام القادمة لتجفيف الممر الأوسط وذلك للبدء فيما يسمى بالتخزين الثالث. 

وأوضح شراقي أنه في حالة حدوث ذلك فإن التخزين الثالث سوف يكون محدودًا إذا تم "2 مليار متر مكعب تقريبًا" نظرًا لأن جانبى السد لم يرتفعا متر واحد عن العام الماضى بل تم تكملة بعض الأماكن المنخفضة لتسويتها بأعلى ارتفاع فى مناطق التوربينات عند منسوب 590 متر فوق سطح البحر.

ولفت الدكتور عباس شراقي إلى أنه لا بد من الحفاظ على فرق منسوب بين 10 -15 متر تقريبًا فى الممر الأوسط أقل من الجانبين لمرور مياه الفيضان أعلى الممر الأوسط. 

صور الاقمار الصناعية اليوم لبحيرة سد النهضة
صور الاقمار الصناعية اليوم لبحيرة سد النهضة
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أخبار سد النهضة الدكتور عباس شراقي الملء الثالث من سد النهضة مفاوضات السد الأثيوبي

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