هل عادت شيرين عبد الوهاب لزوجها السابق حسام حبيب؟

تصدرت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب اليوم الأربعاء، الموافق التاسع من فبراير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما انتشرت أنباء حول عودتها لزوجها السابق حسام حبيب.

شيرين عبد الوهاب

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء بشأن عودة شيرين عبد الوهاب إلى زوجها السابق حسام حبيب، الذي انفصلت عنه منذ عدة أشهر، ما أثار جدلا كبيرا.

حقيقة عودة شيرين عبد الوهاب لزوجها السابق

وشغل خبر عودة شيرين عبد الوهاب إلى زوجها السابق المطرب حسام حبيب آراء الجمهور المحب لها على مختلف مواقع التواصل، ولا سيما بعد الظهور الذي أعقب الانفصال للمطربة المصرية.

تفاصيل عودة شيرين عبد الوهاب

ونفى مقربون من النجمة شيرين عبد الوهاب خبر عودتها إلى طليقها حسام حبيب، حيث أكدوا أن ما تم تداوله عبر المواقع الاجتماعية، لا يخرج عن كونه شائعات، لا أساس لها من الصحة.

فشل الوصول إلى شيرين عبد الوهاب

وفشلت محاولات كافة المواقع الإخبارية في التواصل مع الفنانة المطربة شيرين عبد الوهاب وزوجها السابق المطرب حسام حبيب من أجل معرفة الحقيقة الكاملة حول تلك الأنباء.

بداية شائعة شيرين عبد الوهاب

وأرسل منتج صحفي بيانا إلى عدد كبير من المواقع الإخبارية خلال حضوره أحد المناسبات الفنية بالقاهرة، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب عادت لزوجها حسام حبيب وتم التصالح بينهما.