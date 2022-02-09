معلومات عن المستشار بولس فهمي اسكندر رئيس المحكمة الدستورية الجديد

تصدر المستشار بولس فهمي اسكندر اليوم الأربعاء، الموافق التاسع من فبراير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما تم تعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا.

المستشار بولس فهمي اسكندر

وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا تعيين المستشار بولس فهمي إسكندر بولس، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، على أن يتسلم مهام عمله اليوم بعد أداء اليمين.

وترصد بوابة الفجر لقرائها ومتابعيها الكرام أبرز المعلومات عن المستشار بولس فهمي اسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد في السطور التالية:

معلومات عن المستشار بولس فهمي اسكندر

يعتبر المستشار المستشار بولس فهمي اسكندر الذي أصر الرئيس السيسي قرارا بتعيينه رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد، هو رابع أقدم قضاة المحكمة في وقتنا الراهن.

التدرج الوظيفي لـ المستشار بولس فهمي اسكندر

التحق المستشار بولس فهمي اسكندر بالنيابة العامة عام 1978 وتم تعيينه بها وتدرج بعدها في وظائفها حتى أصبح مستشارا بالاستئناف في عام 1997، ثم رئيسا بالاستئناف 2001.

المستشار بولس فهمي اسكندر والمحكمة الدستورية العليا

عين المستشار بولس فهمي اسكندر نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010، ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012، ويعود رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة، ثم إعادة تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014.

مؤلفات وكتب المستشار بولس فهمي اسكندر

قدم المستشار بولس فهمي اسكندر العديد من المؤلفات والأبحاث، كما سبق له العمل مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشئون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين.

الأحكام التي شارك في إصدارها المستشار بولس فهمي اسكندر

وشارك المستشار بولس فهمي اسكندر في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، كما أشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014.