حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 9-2-2022 في جمهورية مصر العربية

كشفت الهيئة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، الموافق التاسع من فبراير 2022، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وتوقعت الهيئة أن يسود حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية لمدة تصل لـ3 أيام مقبلة، حيث تنخفض الحرارة بنحو 4 درجات على مختلف المحافظات.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وأوضحت الهيئة في بيانها أن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم ستميل للبرودة على محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، وجنوب الوجه البحري، ومحافظات شمال الصعيد.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تكون باردة نهارا على السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، شديد البرودة على شمال الصعيد وجنوب سيناء.

تفاصيل وبيان حالة الطقس ودرجات الحرارة

ولفتت الهيئة أن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، تشهد تكاثرا للسحب المنخفضة والمتوسطة من أقصى غرب البلاد، مع توقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية، وتمتد مساء إلى محافظات القاهرة الكبرى، على فترات تقطعة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء

القاهرة 18 10

الإسكندرية 16 11

وادي النطرون 18 11

طنطا 17 10

شبين الكوم 22 10

دمنهور 17 10

بلطيم 16 11

مطروح 16 10

السلوم 17 10

سيوة 19 10

بورسعيد 17 11

دمياط 18 11

الزقازيق 18 11

المنصورة 21 10

الإسماعيلية 18 10

السويس 19 10

العريش 17 10

رفح 21 11

رأس سدر 19 09

نخل 19 03

نويبع 21 15

طابا 21 13

كاترين 15 00

الطور 22 10

شرم الشيخ 25 14

الغردقة 24 13

مرسى علم 23 11

الفيوم 18 09

بني سويف 19 08

المنيا 19 06

أسيوط 19 07

سوهاج 20 08

قنا 23 08

الأقصر 24 08

أسوان 25 11

إدفو 25 08

أبو سمبل 25 09

الوادي الجديد 24 07

رأس حدربة 23 14

شلاتين 26 13

حلايب 23 14

أبو رماد 25 13