استعلم إلكترونيا عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس

يسهل على الطالب الاستعلام إلكترونيا عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس واسم الطالب، فور ظهورها رسميا، لمعرفة درجات المواد الدراسية والموجوع الكلي الحاصلين عليه.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، يبحث عنها الطلاب مما جعله من أبرز التريندات التي تجتاح المواقع يوميا، فالطلاب حريصون على معرفة الدرجات والنتيجة قبل انتهاء إجازة نصف العام وعودة الدراسة من جديد.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، من أكثر العمليات بحثا، لأن أولياء الأمور أيضا يريدون معرفة درجات أبناءهم فيدخلون على الموقع الذي خصصته الوزارة يوميا لمعرفة النتيجة وموعد ظهورها.

نتيجة الشهادة الإعدادية، حظيت على نسب مشاهدة عالية عبر محركات البحث، وخصوصا عقب انتهاء امتحانات الترم الأول.

وحرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على توفير لمتابعيها الكرام كافة التفاصيل، ننشر لكم في السطور التالية رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، لكي يسهل عليكم عمليات البحث، وهذا الرابط خصصته وزارة التربية والتعليم.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022

يبحث الطلاب في جميع المحافظات عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في جميع المحافظات، حيث خصصت الوزارة هذا الرابط اضغط هنا بوابة نتائج التعليم الأساسي، فور ظهور النتيجة لتتمكن من معرفتها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

ادخل على رابط نتائج بوابة التعليم الأساسي

كتابة كافة البيانات عن الطالب وفقا الخانات المخصصة لذلك.

كتابة رقم جلوس الطالب.

تسجيل بيانات المدرسة المقيد بها والادارة التعليمية والمحافظة.

انقرعلى زر الاستعلام.

ستظهر لك كافة الدرجات في المواد الدرسية والمجموع النهائي في الترم الأول.



موعد انتهاء إجازة نصف العام 2022

تنتهي إجازة نصف العام الدراسي 2021_2022 يوم الخميس الموافق 17 فبراير الجاري وفقا للخطة الزمنية المعتمدة للعام الحالي والتي تم الإعلان عنها قبل انطلاقه في 9 أكتوبر الماضي، وبدأت الإجازة يوم 3 من نفس الشهر.