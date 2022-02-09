رابط وخطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2022

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابات إلى المديريات التعليمية في كافة المحافظة، بشأن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2022، على أن يتم اعتمادها في شكل تقديرات من خلال المدارس.

وقالت الوزارة إن التقديرات في نظام النتائج المعتمد للعام الدراسي الجاري تبدأ من ضعيف وحتى ممتاز بالألوان.

تقديرات نتائج امتحانات الصف الأول الثانوي 2022

الأزرق: يحصل الطالب على تقدير امتياز، والدرجة تكون أعلى من 85%.



البرتقالى: يحصل الطالب على تقدير جيد جدا، والدرجة تكون أعلى من 75% وأقل من 85%.



الأحمر: يدل على أن الطالب حصل على تقدير جيد، والدرجة تكون اعلى من 65% وأقل من 75%



الأخضر: يدل على أن الطالب حصل على تقدير مقبول، والدرجة تكون اعلى من 50% وأقل من 65%.



الأبيض: يدل على أن الطالب حصل على تقدير ضعيف، والدرجة تكون أقل من 50%.



وأوضحت وزارة لتربية والتعليم، أن درجات امتحان الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الثانوى 2022 ستكون مكملة للفصل الدراسي الثاني، مؤكدة أن الأسئلة في التقييم بالصفين الأول والثاني الثانوي مرحلة تمهيدية لامتحانات الثانوية العامة.



موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2022

وعن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2022، من جهته؛ كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم اعتمادها رسميا وإعلانها فور الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 والخطوات

تسجيل الدخول إلى هذا الرابط ((من هنا.))

يضغط الطالب على أيقونة الاستعلام.

يقوم بكتابة المرحلة الدراسية التي ينتمي إليها

يسجل الطالب البيانات الخاصة به كاملة.

يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي الخاص به

يضغط الطالب علي أيقونة استعلام

تظهر للطالب نتيجة الصف الأول الثانوي 2022.