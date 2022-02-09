بـ100 مليون جنيه.. عروض خرافية لرحيل أبو جبل

وصلت العديد من العروض لمحمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطني وذلك عقب تألقه مع الفراعنة في بطولة كأس أمم إفريقيا والتي أقيمت في الكاميرون وتوج بها منتخب السنغال على حساب الفراعنة.



وأكد الإعلامي محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية أن محمد أبو جبل تلقي 3 عروض من الأندية الخليجية خلال الأيام الماضية وأن هناك عرضين من الإمارات بالإضافة إلى عرض ثالث من السعودية.



وأفاد شبانة بأن العرض السعودي الذي تلقاه محمد أبو جبل تبلغ قيمته 100 مليون جنيه بعقد يمتد 3 مواسم مقبلة.



وألمح شبانة أنه من حق محمد أبو جبل التعاقد مع أي نادي في الوقت الحالي والرحيل عن الزمالك مجانًا عقب نهاية الموسم الحالي بعد فشل إدارة القلعة البيضاء في التوصل معه لاتفاق من أجل تجديد عقده.



وأشار شبانة إلى أن إدارة الزمالك تسعى لعقد جلسة مع أبو جبل عقب انتخابات النادي والمقرر إقامتها الجمعة المقبلة يوم11 فبراير الحالي من أجل حسم ملف التجديد معه.

