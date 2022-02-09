الأردن تطرح عطاء لشراء 120 ألف طن شعير

الاقتصاد
بوابة الفجر
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طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، عطاءً لشراء 120 ألف طن من مادة الشعير، ضمن سياستها في الحفاظ على مخزون استراتيجي من الشعير.


ودعت الوزارة، من خلال الإعلان المنشور على صفحتها على شبكة الانترنت، الراغبين بالاشتراك إلى الحصول على نسخة من العطاء مقابل 650 دينارًا غير مستردة.


وتعتمد الوزارة في عمليات الشراء على طرح عطاءات دورية لضمان مخزون يكفي لأطول مدة ممكنة.


وأشارت الوزارة إلى أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 22 شباط الحالي.

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