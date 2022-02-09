66 % ارتفاع في صادرات مصر من الأحذية والمنتجات الجلدية خلال 2021



أعلن المجلس التصديرى للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية عن ارتفاع صادرات القطاع خلال العام الماضى بنحو 66.1 % لتسجل ما قيمته 86.1 مليون دولار مقابل 52.8 مليون دولار خلال 2020.

وأظهر التقرير السنوى الصادر عن المجلس أن صادرات "دباغة الجلود" استحوذت على 93.64% من إجمالي الصادرات ارتفعت خلال العام الماضى بنحو 66.1% لتسجل ما قيمته 80.633 مليون دولار مقابل 48.525 مليون دولار خلال 2020، كما زادت صادرات "المصنوعات والملابس الجلدية" والتى استحوذت على 1.47% من إجمالي الصادرات بنحو 49.6% لتسجل ماقيمته 1،265 مليون دولار مقابل 845.362 ألف دولار فى العام السابق له،واستحوذت صادرات "الأحذية والفندى" على 4.89% من إجمالي صادرات محققة زيادة بلغت 71.7% لتبلغ خلال العام الماضى ما قيمته 4.209 مليون دولار مقابل 2.450 مليون دولار.

وأضاف: أن صادرات القطاع ارتفعت خلال شهر ديسمبر الماضى بنحو 56 % لتسجل ما قيمته 6.538 مليون دولار مقابل 4.192 مليون دولار خلال 2020.

وفيما يتعلق بصادرات مكونات صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية أشار التقرير إلى تراجعها لتسجل 17 مليون دولار مقابل 19 مليون دولار فى 2020 حيث سجلت "منتجات صالحة للاستعمال كغراء أو مواد لاصقة،مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء أو مواد لاصقة تراجعا بنحو 43.9 % لتبلغ 4 ملايين دولار مقابل 7،1 مليون دولار فى 2020 فيما زادت صادرات "المواد اللاصقة أساسها البوليمرات بنحو 22.9 % لتسجل 4 ملايين دولار مقابل 5.2 مليون دولار.

كما سجلت صادرات "غراء محضر ومواد لاصقة محضرة أخرى " ارتفاعا بنحو 24.6% لتبلغ 6.313 مليون دولار مقابل 5.066 مليون دولار،وسجلت صادرات "الألواح والصفائح وأغشية الأفلام وصفائح رقيقة وأشرطة وخلوية من لدائن لانتاج الكروت الذكية ارتفاعا بنحو 51.1،% لتبلغ 730 ألف دولار مقابل 483 ألف دولار، كما زادت صادرات "الألواح والصفائح والأشرطة من مطاط خلوى مبركن،عدا المطاط المقسى بنحو 7 % لتسجل 501 ألف دولار مقابل 468 ألف دولار،كمازادت صادرات "الورق والورق المقوى والحشو السيليلوز وطبقات ألياف سيليولوزية" بنحو 49 % لتبلغ 664 ألف دولار مقابل 444 ألف دولار.

وفيما يتعلق بأهم الدول مستوردة لصادرات مصر من "دباغة الجلود" أوضح التقرير أن 5 دول تستحوذ على 84.8% من إجمالي صادرات القطاع تصدرها "الصين الشعبية" بما قيمته 27.122 مليون دولار،تلاها "إسبانيا" بما قيمته 17.690 مليون دولار، واحتلت "الهند "المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة بما قيمته 10.601 مليون دولار، تلاها "إيطاليا" بنحو6.647 مليون دولار، وفى المرتبة الخامسة "البرتغال" بنحو 6.387 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن "السودان" احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للأحذية والمنتجات الجلدية المصرية بما قيمته 2.7 مليون دولار، تلاها "إيطاليا" بما قيمته 728.522 ألف دولار،وفى المرتبة الثالثة "الولايات المتحدة الأمريكية" بنحو 407.438 ألف دولار،تلاها "تايوان" بنحو 369.883 ألف دولار،وفى المرتبة الخامسة "أسبانيا" بما قيمته 365.2 ألف دولار.