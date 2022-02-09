موانئ بورسعيد تتداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء بورسعيد سجل اليوم  الأربعاء دخول وخروج 26 سفينه للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

وأوضحت الهيئة - فى بيان لها - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 6 سفن حاويات، وخروج 3 سفن ويوجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين، فيما سجل ميناء غرب استقبال سفينة وجنسيتها توجو، لتفريغ 5 آلاف رأس ماشية حية بالميناء.

كما استقبل ميناء غرب أيضا سفينة، لتفريغ 4 آلاف رأس ماشية، بالإضافة إلى دخول سفينة حاويات، وخروج أخرى، ومن المنتظر دخول سفينة، ودخول سفينتي بضائع عامة، ويوجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة.

وأشارت إلى أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن وعمليات التفريغ على الأرصفة

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن إصابة 9 ركاب في حادث

الكشف سبب عدم اتفاق مبابي مع ريال مدريد

عاجل.. أكرم توفيق يتقدم بطلب خاص للأهلي

بعد العروض المغرية.. أول تحرك رسمي من الزمالك لتجديد عقد أبو جبل

الأهلي يحسم مصير عروض نجم الفريق بعد تألقه مع الفراعنة

هل يعرقل بيكيه انضمام نجم يوفنتوس إلى برشلونة مجددا ؟

أياكس يفكر في صفقة تبادلية مع برشلونة

أول ضحايا مبابي.. ريال مدريد يحدد أول الراحلين في الصيف