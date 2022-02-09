موانئ بورسعيد تتداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء بورسعيد سجل اليوم الأربعاء دخول وخروج 26 سفينه للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.
وأوضحت الهيئة - فى بيان لها - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 6 سفن حاويات، وخروج 3 سفن ويوجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين، فيما سجل ميناء غرب استقبال سفينة وجنسيتها توجو، لتفريغ 5 آلاف رأس ماشية حية بالميناء.
كما استقبل ميناء غرب أيضا سفينة، لتفريغ 4 آلاف رأس ماشية، بالإضافة إلى دخول سفينة حاويات، وخروج أخرى، ومن المنتظر دخول سفينة، ودخول سفينتي بضائع عامة، ويوجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة.
وأشارت إلى أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن وعمليات التفريغ على الأرصفة