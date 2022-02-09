موانئ بورسعيد تتداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء بورسعيد سجل اليوم الأربعاء دخول وخروج 26 سفينه للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

وأوضحت الهيئة - فى بيان لها - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 6 سفن حاويات، وخروج 3 سفن ويوجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين، فيما سجل ميناء غرب استقبال سفينة وجنسيتها توجو، لتفريغ 5 آلاف رأس ماشية حية بالميناء.

كما استقبل ميناء غرب أيضا سفينة، لتفريغ 4 آلاف رأس ماشية، بالإضافة إلى دخول سفينة حاويات، وخروج أخرى، ومن المنتظر دخول سفينة، ودخول سفينتي بضائع عامة، ويوجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة.

وأشارت إلى أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن وعمليات التفريغ على الأرصفة