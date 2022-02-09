تهدف بتعزيز الأمن المائي للسعودية.. كل ما تريد معرفته عن أكبر محطة عائمة لتحلية المياه في العالم

بدأت المملكة العربية السعودية في الثالث والعشرين من يناير الفائت، التشغيل التجريبي لأكبر محطة عائمة لتحلية المياه في العالم قرب ميناء الشقيق على الساحل الغربي للبلاد، والتي تعد جزء من اتفاقية للمؤسسة العامة لتحلية المياه مع شركة "البحري"، لإنشاء 3 محطات عائمة لتحلية المياه بسعة إجمالية 150 ألف متر مكعب يوميًّا.

يأتي مشروع المحطة الجديدة في إطار التعاون بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، لتطوير سلسلة من المحطات العائمة لتحلية المياه بهدف تعزيز الأمن المائي للمملكة.

تقنيات متقدمة ورائدة لتصفية

وتبلغ طاقتها الإنتاجية 50 ألف متر مكعب يوميًّا، ورُبطت بمنظومة محطات الشقيق لإنتاج ونقل المياه المحلاة، لتلبية الطلب على المياه في منطقتَي جازان وعسير. وأشارت المؤسسة إلى أن تصميم المحطة أخذ -في الاعتبار- سهولة نقل البوارج، وفق احتياجات المناطق على مستوى المملكة، والاعتماد على تقنيات صديقة للبيئة وداعمة لأمن الحياة البحرية، موضحة أن المحطة مزودة بمزرعة ضخمة من الألواح الشمسية بغرض تقليل الاعتماد على النفط في تشغيل البوارج.

وتعتمد المحطة الجديدة على تقنيات متقدمة ورائدة لتصفية ومعالجة مياه البحر، وكمرحلة لاحقة للمعالجة تأتي مرحلة التناضح العكسي لفصل المياه عن الأملاح والمعادن الأخرى، ومن ثَم تُضخ المياه المُحَلّاة من المحطة إلى خزانات المياه باستخدام تقنيات حديثة عبر أنابيب مرنة.

استمرارية وفرة الماء المُحَلّى

كشف بيان نشرته شركة البحري بتاريخ 23 يناير الجاري على موقعها الإلكتروني أن تكلفة مشروع المحطات الثلاث العائمة لتحلية المياه تقدر بـ760 مليون ريال سعودي، وأنه من المتوقع تنفيذه كاملا بحلول الربع الأخير من 2022.

وتضمن هذه المحطات استمرارية وفرة المياه المحلاة بمستويات عالية وتعزيز الابتكار، وتوطين أحدث التقنيات، وتوفير فرص عمل للشباب السعودي، إضافة إلى تحفيز قدرات القطاع الصناعي في المملكة، وتعظيم مساهمته في القيمة المضافة الإجمالية، وفقًا لما ذكرته المؤسسة العامة لتحلية المياه في بيانها الصادر في 23 يناير الجاري.

استراتيجية السعودية للمياه

نائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه للشؤون الفنية والمشروعات شارخ الشارخ قال -في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي العربية" في 23 يناير الجاري- إن المملكة اليوم لديها أكبر محطة عائمة لإنتاج المياه المحلاة، وتسعى لتشغيل المزيد من هذه المحطات العائمة مستقبلا بهدف تعزيز الأمن المائي وتخفيض تكاليف إنتاج المياه بنحو 70%، فضلا عن تعدد مصادر إنتاج المياه المحلاة.

وأكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المهندس عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم -حسب ما جاء في البيان الصادر في 23 يناير- أن مشروع محطات التحلية العائمة يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للمياه، ويشكل إضافة مهمة إلى جهود تحقيق أمن المياه، كما أنه سيسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني.

أهداف استراتيجية السعودية للمياه

تهدف استراتيجية المياه الوطنية السعودية 2030 إلى التصدي لجميع تحديات تطوير قطاع تحلية المياه في ظل اعتماد المملكة الكبير عليه؛ إذ يمثل 60% من إجمالي إمدادات المياه في القطاع المدني، كما تسعى إلى المحافظة على موارد المياه، وتحسين استخدامها مع المحافظة على البيئة المحلية، وضمان تنافسية قطاع المياه ومساهمته الإيجابية في الاقتصاد الوطني.