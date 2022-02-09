ميناء دمياط يتداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء تعامل خلال ال 24 ساعة الماضية مع 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

وأوضح المركز - في بيان اليوم الأربعاء - أنه غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1290 طن قمح متجها إلى صوامع طنطا وقطار آخر مكون من 25 عربة قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4463 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 141 ألفا و593 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 132 ألفا و225 طنا.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 21 ألفا و526 طنا شملت (1596 طن رمل و13 ألف طن فوسفات و600 طن سماد و3 آلاف و400 طن بودرة جبس و1730 طن بسلة و420 طن بطاطس و780 طن نترات) فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47 ألفا و114 طن تضمنت 12 ألفا و142 طن قمح و845 طن خشب زان و21 ألفا و763 طن حديد و2364 طن سلاج و10 آلاف طن ذرة.