موانئ البحر الأحمر تتداول 454 شاحنة و2007 أطنان بضائع



شهدت موانئ البحر الأحمر، تداول 2007 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و454 شاحنة و81 سيارة ملاكي.

وذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر - في بيان اليوم - أن حركة الصادرات شملت تداول 1728 طن بضائع عامة ومتنوعة، 221 شاحنة و34 سيارة ملاكي، فيما شملت حركة الواردات تداول 279 طن بضائع عامة ومتنوعة، و233 شاحنة و47 سيارة ملاكي.

وأشارت إلى أنه يوجد على الأرصفة 10 سفن، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة أمل بحمولة 102 شاحنة و7 سيارات ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 105 شاحنات و38 سيارة ملاكي، فيما تم مغادرة السفينة أمل بحمولة 61 شاحنة و7 سيارات ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 93 طنا.

وأوضح البيان أن ميناء نويبع استقبل السفينة عمان وغادرته السفينة عمان (رحلات مكوكية) والسفينة بريدج، حيث تم استقبال 26 شاحنة بحمولة 191 طن بضائع عامة و88 طن بضائع عامة "ترانزيت" إلى ليبيا وسيارتين ملاكي وتصدير 67 شاحنة بحمولة 1728 طن بضائع عامة وسيارة ملاكي، كما غادر ميناء الغردقة السفينة القاهرة بحمولة 26 سيارة ملاكي متجهة إلى ضبا.