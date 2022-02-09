ننشر رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2021-2022

تزايدت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بشكل ملحوظ، عن نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية، على محرك البحث جوجل، بعد إعلان اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2022/2021.

ووصل إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات إلى 150599 طالب للشهادة الابتدائية، بينما وصل عدد طلاب الشهادة الإعدادية إلى 143179طالبًا.

ويتساءل الطلاب وأولياء الأمور عن طرق الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية 2022/2021، فور تحميلها على اللينك الخاص بالنتيجة عبر موقع الأزهر، ونرصد من خلال هذا التقرير طرق الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2021-2022، كالتالي:

خطوات معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية

- يدخل الطالب الراغب في الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية أو الشهادة الإعدادية الأزهرية على اللينك الخاص بالنتيجة من (اضغط هنــــــــــــــــــــــا).

- إذا كان الطالب مصري الجنسية، يقوم بإدخال الرقم القومي الخاص به في الخانة المخصصة لذلك.

- إذا كان الطالب غير مصري الجنسية، يقوم بإدخال رقم جواز السفر الخاص به.

- يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به، ثم الضغط على بحث، حتى تظهر أمامه النتيجة الخاصة به.

- وعند الضغط على بحث للحصول على النتيجة تظهر رسالة هامة للطالب مفادها أن هذه النتيجة استرشادية، وعلى الطالب أن يراجع المعهد الديني الذي يدرس به حتى يستطيع معرفة الدرجات الخاصة به.

وحرص الأزهر الشريف على تحميل نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية على الموقع الخاص به، حتى يستطيع الطلاب الحصول على النتيجة بسهولة، وجاءت نسبة الحاصلين على أقل من 50% في نتيجة الشهادة الإعدادية 24.5%، بينما وصلت نسبة الحاصلين على مجموع أقل من 50% في الشهادة الابتدائية 16.87%.