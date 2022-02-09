موسكو: الاتحاد الأوروبي لا يستطيع استبدال الغاز الروسي في الوقت الراهن



أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي غير قادر في الوقت الراهن على استبدال الغاز الروسي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه الإمكانيات لزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير.

وقال تشيجوف- فى تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية - إن المفوضية الأوروبية تبحث مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى إمكانية توسيع إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، موضحا أن الولايات لا تستطيع" توفير الغاز بكميات من شأنها أن تغطي جميع احتياجات الاتحاد، إضافة إلى إن قطاع الغاز في الولايات المتحدة قطاع خاص، عندما تكون الأسعار أعلى في آسيا، يذهب الغاز الطبيعي المسال إلى هناك، كما كان الحال في العام الماضي، عندما لم يصل الكثير من الغاز المسال الأميركي إلى أوروبا.