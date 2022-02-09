موسكو: الاتحاد الأوروبي لا يستطيع استبدال الغاز الروسي في الوقت الراهن

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي غير قادر في الوقت الراهن على استبدال الغاز الروسي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه الإمكانيات لزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير.

وقال تشيجوف- فى تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية - إن المفوضية الأوروبية تبحث مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى إمكانية توسيع إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، موضحا أن الولايات لا تستطيع" توفير الغاز بكميات من شأنها أن تغطي جميع احتياجات الاتحاد، إضافة إلى إن قطاع الغاز في الولايات المتحدة قطاع خاص، عندما تكون الأسعار أعلى في آسيا، يذهب الغاز الطبيعي المسال إلى هناك، كما كان الحال في العام الماضي، عندما لم يصل الكثير من الغاز المسال الأميركي إلى أوروبا.

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. عودة نجم منتخب مصر إلى الزمالك مهدد بالفشل

باريس سان جيرمان يحدد بديل مبابي بعد اتفاقه مع ريال مدريد

موسيماني يُعيد المايسترو إلى تشكيل الأهلي في مونديال الأندية

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي في مباراة المركز الثالث بمونديال الأندية

أرتيتا يرد بقوة على تصريحات أوباميانج

الأهلي والزمالك يتنافسان على صفقة الميركاتو الصيفي

الأهلي يتفوق على أندية السعودية قبل مواجهة الهلال في كأس العالم (أرقام)

عاجل.. أكرم توفيق يتقدم بطلب خاص للأهلي