جائزة مصر للتميز الحكومي تختتم فعاليات تدريب سفراء التميز



اختتمت جائزة مصر للتميز الحكومي فعاليات تدريب سفراء التميز لعدد 135 مكتب شهر عقاري وتوثيق مميكنا على مستوى الجمهورية، بمحافظات القاهرة، وقنا، والمنوفية، وأسيوط، والإسكندرية، والإسماعيلية، وذلك استعدادا للإعلان عن فتح باب الترشح لجائزة التميز الداخلي بتلك المكاتب.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - في تصريح بهذه المناسبة اليوم /الأربعاء/- إن تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية في الجهات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة يأتي انطلاقا من حرص إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، لدعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي بقطاعات الدولة المختلفة، والتي تهدف في النهاية إلى تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

من جانبه، أشار المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي إلى أن التدريب يهدف إلى نشر وتعزيز ثقافة التميز والعمل على بناء قدرات، وتأهيل سفراء التميز لفهم متطلبات ومعايير وآليات تقييم الوحدة الحكومية المتميزة في تقديم الخدمات.

وأكد مصطفى حرص إدارة الجائزة على تقديم الدعم الفني اللازم للجهات لاستكمال مراحل المشروع الرئيسية، موضحا أنه يلي فترة التدريب، مرحلة فتح باب الترشح للجوائز الداخلية وذلك لمدة شهر، والذي تتبعه عمليات التقييم خلال شهري فبراير ومارس وصولا إلى التحكيم واعتماد نتائج أفضل 20 مكتبا مميكنا على مستوى الجمهورية مؤهل للترشح للمنافسة على جائزة مصر للتميز الحكومي.

يشار إلى أن عدد المتدربين بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق وصل إلى 217 متدربا، حيث تم تقديم 8 دورات تدريبية، وتم تدريب المتدربين على مدار 16 يوما تدريبيا شملت 100 ساعة تدريبية.