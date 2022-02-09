"غرف الإمارات" تبحث علاقات التعاون مع القطاع الخاص بموريشيوس

بحث حميد محمد بن سالم،الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية خلال لقائه معالي الاونورابل سوميلدوث بهولا وزير التنمية الصناعية بجمهورية موريشيوس، علاقات التعاون بين القطاع الخاص بدولة الامارات وجمهورية موريشيوس من حيث الإجراءات والقوانين والتشريعات والتسهيلات التي تقدم لأصحاب الأعمال والمستثمرين بالبلدين لا سيما لذوي المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك على هامش مؤتمر تأثير Covid-19 على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا مكتب جنوب افريقيا ووزارة التنمية الصناعية SMES والتعاونيات "قسم التنمية الصناعية" لحكومة موريشيوس ضمن فعاليات إكسبو 2020 أمس بدبي.

وتناول اللقاء البنود الخاصة لمذكرة التفاهم بين اتحاد غرف الإمارات وغرفة موريشيوس والمزمع توقيعها على هامش منتدى أعمال رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي الذي تستضيفه موريشيوس مايو 2022.