"دبي للسيليكون" و"مركز الهند للابتكار" يتعاونان لاستقطاب الشركات التكنولوجية الرائدة

وقع " مركز الهند للابتكار" التابع لجناح الهند في إكسبو 2020 دبي و"واحة دبي للسيليكون"، المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة، خطاب إعلان نوايا اليوم دعما لبيئة الأعمال الخاصة بالشركات الناشئة في كلا البلدين وذلك في إطار التعاون وتضافر الجهود بين الهند ودولة الإمارات.

و بموجب إعلان النوايا سيتم استقطاب شركات ناشئة هندية تزيد قيمتها السوقية عن مليار دولار إلى دبي على أن تستضيف واحة دبي للسيليكون جلسات ضمن برنامج "Elevate" والذي سيقدم سلسلة ترويجية للمستثمرين البارزين من تنظيم مركز الهند للابتكار.

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة في إطار النسخة العاشرة من سلسلة "Elevate" التي تم تنظيمها في واحة دبي للسيليكون وعكست المستوى المتقدم لبيئة الأعمال الخاصة بريادة الأعمال والشركات الناشئة في الهند إذ عرضت 50 شركة ناشئة مجموعة من الأفكار التجارية المبتكرة للمستثمرين العالميين.

و جرى التوقيع بحضور سعادة الدكتور أمان بوري القنصل العام لدولة الهند في دبي نائب المفوض العام للهند في إكسبو 2020 دبي والدكتور جمعة المطروشي مدير عام واحة دبي للسيليكون وغانم الفلاسي نائب رئيس أول التكنولوجيا وريادة الأعمال في واحة دبي للسيليكون إلى جانب مسؤولين من الجانبين.

و قدمت الشركات الناشئة من مختلف القطاعات بينها الرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية والأغذية والمشروبات والطاقة والفضاء وخدمات البرمجيات واللوجستيات والتكنولوجيا أفكارها وابتكاراتها إلى المستثمرين العالميين ضمن سلسلة العروض الترويجية الشهيرة التي يدعمها مصرف "إتش إس بي سي".

وفي خطابه الرئيسي شارك سوجيت كومار المؤسس المشارك لـ "Udaan" وهي أكبر منصة للأعمال بين الشركات وأصحاب المتاجر في الهند وإحدى أسرع الشركات الناشئة الهندية التي وصلت قيمتها السوقية لأكثر من مليار دولار تجربته الريادية في تحويل فكرته إلى عمل تجاري ناجح وتطرق إلى العمل الذي تقوم به "Udaan" في مساعدة الشركات الصغيرة ورواد الأعمال على تطوير أعمالهم.

وخلال كلمته الإفتتاحية قال سعادة الدكتور أمان بوري: " تعد الهند ثالث أكثر دولة صديقة لتأسيس المشاريع الناشئة في العالم والأولى على مستوى آسيا في هذا المجال مع انضمام أكثر من 40 شركة "يونيكورن" جديدة وهي الشركات الناشئة التي يتجاوز رأس مالها مليار دولار 2021.

من جانبه قال الدكتور جمعة المطروشي: " يسعدنا توسيع تعاوننا مع مركز الهند للابتكار في أعقاب زيارة قام بها وفد من المركز إلى واحة دبي للسيليكون ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال في وقت سابق من هذا العام بما يعكس الالتزام المتبادل بدعم الشركات الناشئة التي تركز على التكنولوجيا في البلدين.

و أكد أن دولة الإمارات والهند تدركان الدور الرئيسي الذي تلعبه الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد الدولتين وتحرصان على دعم تأسيسها وتنميتها.