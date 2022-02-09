تعرف على خطوات التسجيل في موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

بدأ البعض في شراء كراسة الشروط وحجز الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان المصرية، والمتمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، 15 فبراير الجاري، ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، بفائدة متناقصة 3% و8%، في ثلاث مشروعات، هي سكن مصر ودار مصر، جنة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية، خطوات التسجيل على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، وذلك لأن التقديم لحجز الوحدات يكون إلكترونيًا عبر موقع الصندوق على الإنترنت:

خطوات التسجيل في صندوق الإسكان الاجتماعي

وحتى تتمكن من حجز وحدة من الوحدات المطروحة للإسكان المتوسط، عليك التسجيل عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على موقع صندوق الإسكان واختيار مستخدم جديد أو الدخول على الرابط التالي مباشرة (اضغط هنـــا).

- ملء البيانات الخاصة بالتسجيل، مثل الاسم كما هو مدون ببطاقة الرقم القومي باللغة العربية، ورقم البطاقة الشخصية، ورقم التليفون المحمول، واختيار كلمة مرور ثم تأكيدها.

- الضغط على التسجيل.

- إرسال كود لرقم الهاتف المسجل على الصفحة، قم بإدخاله والضغط على تسجيل لإنهاء التسجيل.

- بعد ذلك يكون بإمكانك الدخول بإدخال الرقم القومي وكلمة المرور.

وحدات الإسكان الاجتماعي المطروحة

ويشار إلى أن الوحدات المطروحة في مشروعات دار مصر وسكن مصر وجنة، تتكون العمارات بها من دور أرضي وخمسة أدوار متكررة، مع العلم أن عمارات مشروع «سكن مصر» لا تحتوي على أسانسير، ويحيط المشروع سور شجري وليس خرساني، أما مشروعي «دار مصر، جنة»، يحيط بهما سور خرساني، ويأخذ شكل الكمبوند السكني، بالإضافة إلى أن العمارات بها أسانسير.