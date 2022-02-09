تعرف على خطوات التسجيل في موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

منوعات
شقق الإسكان الاجتماعي
شقق الإسكان الاجتماعي
Advertisements

بدأ البعض في شراء كراسة الشروط وحجز الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان المصرية، والمتمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، 15 فبراير الجاري، ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، بفائدة متناقصة 3% و8%، في ثلاث مشروعات، هي سكن مصر ودار مصر، جنة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية، خطوات التسجيل على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، وذلك لأن التقديم لحجز الوحدات يكون إلكترونيًا عبر موقع الصندوق على الإنترنت:

خطوات التسجيل في صندوق الإسكان الاجتماعي

وحتى تتمكن من حجز وحدة من الوحدات المطروحة للإسكان المتوسط، عليك التسجيل عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على موقع صندوق الإسكان واختيار مستخدم جديد أو الدخول على الرابط التالي مباشرة (اضغط هنـــا).

- ملء البيانات الخاصة بالتسجيل، مثل الاسم كما هو مدون ببطاقة الرقم القومي باللغة العربية، ورقم البطاقة الشخصية، ورقم التليفون المحمول، واختيار كلمة مرور ثم تأكيدها.

- الضغط على التسجيل.

- إرسال كود لرقم الهاتف المسجل على الصفحة، قم بإدخاله والضغط على تسجيل لإنهاء التسجيل.

- بعد ذلك يكون بإمكانك الدخول بإدخال الرقم القومي وكلمة المرور.

وحدات الإسكان الاجتماعي المطروحة 

ويشار إلى أن الوحدات المطروحة في مشروعات دار مصر وسكن مصر وجنة، تتكون العمارات بها من دور أرضي وخمسة أدوار متكررة، مع العلم أن عمارات مشروع «سكن مصر» لا تحتوي على أسانسير، ويحيط المشروع سور شجري وليس خرساني، أما مشروعي «دار مصر، جنة»، يحيط بهما سور خرساني، ويأخذ شكل الكمبوند السكني، بالإضافة إلى أن العمارات بها أسانسير.

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. عودة نجم منتخب مصر إلى الزمالك مهدد بالفشل

باريس سان جيرمان يحدد بديل مبابي بعد اتفاقه مع ريال مدريد

موسيماني يُعيد المايسترو إلى تشكيل الأهلي في مونديال الأندية

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي في مباراة المركز الثالث بمونديال الأندية

أرتيتا يرد بقوة على تصريحات أوباميانج

الأهلي والزمالك يتنافسان على صفقة الميركاتو الصيفي

الأهلي يتفوق على أندية السعودية قبل مواجهة الهلال في كأس العالم (أرقام)

عاجل.. أكرم توفيق يتقدم بطلب خاص للأهلي