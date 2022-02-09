أسهم أوروبا تقفز في أفضل يوم في شهرين بدعم من أرباح الشركات

صعدت سوق الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء مسجلة أكبر مكاسبها اليومية في شهرين، بدعم من تقارير متفائلة لأرباح الربع الرابع في حين قفز سهم فولكسفاجن بفعل الإدراج المحتمل لوحدتها للسيارات الفاخرة بورشه.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 1.7 بالمئة، وقادت أسهم شركات صناعة السيارات المكاسب مع صعود مؤشرها أربعة في المئة.

واستعاد المؤشر القياسي نحو 0.6 بالمئة من قيمته هذا الشهر بعد أن هبط أربعة بالمئة في يناير كانون الثاني.

وصعد سهم فولكسفاجن 6.1 بالمئة في حين قفز سهم بورشه 8.2 بالمئة. وكانت الشركتان أيضا أكبر داعم للمؤشر داكس الألماني الذي أغلق مرتفعا 1.6 بالمئة.

ولقيت القطاعات الأوروبية الأوسع دعما من تفاؤل بشأن أرباح قوية من بضع شركات من بينها صندوق أموندي الفرنسي لإدارة الأصول وشركة إكوينو النرويجية للطاقة.

وارتفعت أسهم التكنولوجيا 2.9 بالمئة مع انحسار الضغوط من عوائد السندات المرتفعة في حين زادت أسهم البنوك 0.9 بالمئة لتحوم حول أعلى مستوى لها منذ 2108 بالنظر إلى أن القطاع سيستفيد من زيادات مرتقبة في أسعار الفائدة.