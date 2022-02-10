عاجل.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73%

أخبار مصر
صورة من الحدث
صورة من الحدث
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اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بنسبة نجاح ٧٣.٢٦% حيث بلغ عدد المتقدمين ١٩٣١٤٠ طالب وطالبة.

كما اعتمد محافظ الجيزة، نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٠.١٤%  ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح ٦٧.٨٦% بالاضافة إلى نتيجة القسم المهنى بنسبة نجاح ٧٩.٥٣% .

وعقب اعتماد النتيجة توجه محافظ الجيزة بخالص التهنئة لأبناء محافظة الجيزة مع تمنياته بدوام التفوق والنجاح لهم.

ومن جهته  أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الرابط المنشور على الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم بالجيزة متمنيًا دوام النجاح والتفوق لأبنائنا الطلاب.

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