هل يرحل أحمد سيد زيزو عن الزمالك؟

تصدر النجم أحمد سيد زيزو اليوم الخميس الموافق العاشر من فبراير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما حل ضيفا على إحدى البرامج الرياضية المذاعة عبر إم بي سي مصر.

أحمد سيد زيزو

وأعرب أحمد سيد زيزو لاعب وسط منتخب مصر وفريق الزمالك عن سعادته بتسجيل 18 ركلة جزاء متتالية، وتفوقه على الإيطالي جورجينيو لاعب تشيلسي الإنجليزي، موضحا أنه يسعى أن يكون ناجحا في مسيرته.

أحمد سيد زيزو مستمر

وقال أحمد سيد زيزو إنه مستمر في الزمالك إلى حين وصول عرض احتراف مناسب للنادي وله، مشددا أنه لا يتحدث بصورة دبلوماسية حتى يرضى الجماهير، وأنه تلقى عروضا للاحتراف بالدوري التركي والفرنسي بخلاف متابعة أحد الأندية الإنجليزية له.

تركيز أحمد سيد زيزو

وأكد أحمد سيد زيزو أن تركيزه خلال الفترة الحالية مع الزمالك، بسبب عدم وجود فترة انتقالات حاليا، متمنيا الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا قبل الرحيل من القلعة البيضاء.

أحمد سيد زيزو وانتقاله من الزمالك

ومن جانبه، قال مصطفى سيد والد أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك ومنتخب مصر إن ابنه تحت أمر الزمالك مؤكدا أنه لن يخرج للاحتراف إلا بموافقة ناديه في الفترة المقبلة.

عقد أحمد سيد زيزو والشرط الجزائي

وأشار والد أحمد سيد زيزو إلى أنهم لن يلجأوا إلى الشرط الجزائي للرحيل لخوض تجربة الاحتراف، والأساس في رحيله هي موافقة الزمالك، لافتا أنه تم وضع شرط جزائي في عقد نجله بسبب وجود لجنة مؤقتة لإدارة النادي وقت تجديد التعاقد، تحسبا لرفض المجلس الجديد شروطه.

تجديد أحمد سيد زيزو

وأوضح والد أحمد سيد زيزو نجم الزمالك أنه كان له دور في تجديد عقده مع الفريق، مؤكدا رفض زيزو عروضا مغرية من الناحية المادية وجدد تعاقده مع الفريق الأبيض، حيث أنه رفض الرحيل عن القلعة البيضاء إلى حين يتلقى عروضا تليق باسمه وموهبته وإمكاناته الكبيرة وبناديه، موضحا أنهم لجأوا لى الشرط الجزائي خوفا من الظروف التي مر بها الفريق واللجنة المؤقتة التي كانت تدير في ذلك الوقت، لا لاستخدامه من أجل فسخ التعاقد.