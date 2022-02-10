الاستثمار في التجمع الخامس

تم إنشاء مدينة القاهرة الجديدة بقرار جمهوري رقم 191 لسنة 2000، وتقع مدينة القاهرة الجديدة في القوس الشرقي لمحافظة القاهرة وتتميز بوجود مساحات خضراء كثيرة فيها، وتبلغ مساحة مدينة القاهرة الجديدة 70 ألف فدان.

من أشهر الشوارع في مدينة القاهرة الجديدة شارع التسعين لوجود عدة جهات حكومية داخله وكثير من الأنشطة الخدمية المتعددة، وتعد منطقة التجمع الخامس من أشهر المناطق بمدينة القاهرة الجديدة حيث تتميز بوجود العديد من المشاريع العقارية الفخمة داخلها، مثل وجود أرقى شقق للبيع في التجمع الخامس حيث تتنوع مساحة الوحدات السكنية داخل منطقة التجمع الخامس لتلائم كل الطبقات السكنية.

اولا: منطقة التجمع الأول

تعد منطقة التجمع الأول من أشهر التجمعات العمرانية الجديدة في القاهرة الجديدة ويضم مناطق سكنية متنوعة لتناسب كافة المستويات، كما تتميز بوجود كثير من الخدمات والمرافق داخلها والمساحات الخضراء الواسعة، وتوجد مجموعة من الأحياء داخل التجمع الأول منها ما يلي:

حي الياسمين:

يضم حي الياسمين ثمان مناطق سكنية، وتقع عدة طرق على حدود حي الياسمين مثل محور السادات، ومحور مصطفى كامل، وشارع أحمد شوقي، وشارع التسعين الشمالي.

حي البنفسج:

يقع حي البنفسج على مقربة من محور محمد نجيب وشارع أحمد شوقي ومحور السادات وشارع يوسف السباعي، ومن مميزاته وجود العديد من الكافيهات والمطاعم ومحلات الملابس، وصالات الألعاب البدنية” الجيم”.

كمبوند سوان ليك حسن علام بالتجمع الأول

تعد شركة حسن علام هي الشركة المنفذة لكمبوند سوان ليك، تمتلك الشركة خبرة كبيرة في مجال التطوير العقاري حيث تم إنشاء الشركة منذ عام 1936 عام، وتوجد للشركة مشاريع عقارية كثيرة ناجحة.

يقع الكمبوند بالتجمع الأول داخل منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ويقترب من كثير من المناطق الحيوية منها:

بنزينة مصر للبترول.

يقرب من الطريق الدائري.

يقترب من ميراج سيتي، وفندق جي دبليو ماريوت.

الجامعة الأمريكية ويفصله عنها دقائق قليلة.

يوجد داخل كمبوند سوان ليك العديد من الخدمات منها وجود جراج كبير للسيارات أسفل كل عمارة، كما توجد أماكن ترفيهية خاصة للأطفال ونادي رياضي ونادي اجتماعي ومركز طبي كبير، كما تتوفر حراسة أمنية على مدار اليوم.

تبلغ مساحة كمبوند سوان ليك التجمع الأول 107 فدان وتم تخصيص 18% من المساحة الكلية للمشروع للوحدات السكنية وخصصت باقي المساحة المساحات الخضراء والبحيرات الصناعية.

تتنوع مساحة الوحدات السكنية داخل الكمبوند، حيث تبدأ مساحة الوحدات السكنية من 217 متر مربع حتى 127 متر مربع، بينما تبدأ مساحة ستاند الون فيلا من 386 متر مربع، كما يتوفر بالكمبوند أنظمة متعددة للتقسيط والسداد تبدأ من 5% مقدم ويتم تقسيط باقي المبلغ حتي 8 سنوات.

ثانيا:منطقة نيو قطامية

تقع منطقة نيو قطامية في داخل التجمع الخامس وتتميز بأنها من المناطق الراقية وتحتوي على مساحات كبيرة من المسطحات الخضراء والانشطة الخدمية، ومن أهم الكمبوندات فيها مايلي:

1.كمبوند وان قطامية

تعد شركة معمار المرشدى هي الشركة المنفذة لكمبوند وان قطامية وتم تشطيب الوحدات بمواد عازلة للصوت واستخدمت الواجهات الزجاجية العاكسة لأشعة الشمس.

تبلغ مساحة الكمبوند 30 فدان، كما يتكون المشروع من 30 برج سكني و8 أبراج إدارية، ويقع الكمبوند على الطريق الدائري وطريق القاهرة العين السخنة، كما يتوفر بالكمبوند العديد من الخدمات منها ما يلي:

توجد مساجد.

خدمات استقبال مميزة.

مداخل فاخرة للأبراج.

سبا ونادي صحي.

جراجات للسيارات.

مركز تجاري شامل.

عيادات متخصصة.

حضانات للأطفال.

منطقة ترفيهية.

حراسة وأمن.

نادي اجتماعي.

2.كمبوند قطامية جيت

يعد كمبوند قطامية جيت من افضل الكمبوندات فهو بمثابة مشروع سكني تجاري اداري، وقامت بتنفيذ الكمبوند شركة معمار المرشدى.

تبلغ مساحة الكمبوند 10 فدان ويتميز الكمبوند بالواجهات الزجاجية الفخمة العاكسة لأشعة الشمس، ويقع الكمبوند بالقرب من طريق القطامية العين السخنة ويطل على الطريق الدائري، ويتميز الكمبوند بوجود كثير من الخدمات داخله منها ما يلي:

استراحات ومساحات خضراء.

مركز تجاري متكامل وشامل.

منطقة مخصصة للكافيهات والمطاعم.

منطقة ترفيهية للكبار والصغار.

سبا وصالة ألعاب رياضية.

نادي صحي واجتماعي.

خدمات صحية.

حراسة وأمن.

مسار للمشي.

بحيرات صناعية.

3.كمبوند قطامية ريزيدينس

تبلغ مساحة كمبوند قطامية ريزيدينس 320،000 متر مربع، يضم الكمبوند ٣٦١وحدة سكنية، تتنوع الوحدات السكنية داخل الكمبوند بين سكنية وتجارية وسياحية.

يقع الكمبوند على طريق المطار بالقرب من الطريق الدائري وبجوار اكاديمية الشرطة، كما يقترب من الجامعة الالمانية والامريكية، ويوجد بالكمبوند مجموعة متنوعة من الخدمات منها ما يلي:

مساحات خضراء شاسعة تحتل نحو 80% من إجمالي مساحة المشروع.

كافيهات ومطاعم فخمة وعالمية.

حمامات سباحة متنوعة.

جيم وسبا ونادي صحي.

ملاعب رياضية.

مركز تجاري.

ثالث: منطقة جولدن سكوير

تقع منطقة الـ جولدن في التجمع الخامس، وتتميز بوجود كثير من المساحات الخضراء وحمامات السباحة والبحيرات الصناعية والأنشطة الخدمية، ومن أشهر الكمبوندات في منطقة الجولدن سكوير ما يلي:

لو هتشتري شقه في الجولدن سكويرالتجمع الخامس لازم تتفرج علي الفيديو ده (مقارنه بين أقوي 10مشاريع )

كمبوند ماونتن فيو هايد بارك

تعد شركة ماونتن فيو هو المنفذة لكمبوند ماونتن فيو هايد بارك، وتعد من الشركات الناجحة في مجال التطوير العقاري، ولها كثير من الأعمال العقارية الناجحة، ومنها ما يلي:

مشروع ماونتن فيو 1.

مشروع ماونتن فيو 2.

مشروع فيو اكزيكتيف ريزيدنس.

مشروع ماونتن فيو أي سيتي القاهرة الجديدة.

مشروع ماونتن فيو اكتوبر بارك.

مشروع ماونتن فيو شيل أوت بارك.

مشروع ماونتن فيو جيزه بلاتو.

ماونتن فيو السخنة.

ماونتن فيو السخنة 2.

ماونتن فيو أي سيتي أكتوبر.

مشروع ماونتن فيو دبلوماسيين رأس الحكمة.

ماونتن فيو رأس الحكمة.

ماونتن فيو رأس الحكمة رودس

يقع كمبوند ماونتن فيو هايد بارك في قلب التجمع الخامس على بعد دقائق من شارع التسعين، كما يقرب الكمبوند من الجامعة الامريكية ومحور المشير طنطاوي وطريق السويس،و يحتوي الكمبوند علي الكثير من الخدمات بداخله منها:

مساحات خضراء واللاند سكيب.

حمامات سباحة.

بحيرات صناعية.

شلالات صناعية.

كريستال لاجونز.

نادى رياضي.

ممرات للمشي وركوب الدراجات

مدارس دولية لكافة المراحل العمرية.

منطقة ترفيهية خاصة بالأطفال.

حراسة أمنية على مدار ٢٤ ساعة.

يتوفر بالكمبوند العديد من الوحدات السكنية مختلفة المقاسات وتبدا مساحة الوحدات من ١٦٨ متر مربع، كما توجد انظمة متعددة للتقسيط منها ما يلي:

دفع مقدم 10%، والباقي تسهيلات في السداد حتى 4 سنوات.

دفع مقدم 20%، والباقي تسهيلات في السداد حتى 5 سنوات.

دفع مقدم 30%، والباقي تسهيلات في السداد حتى 6 سنوات.

كمبوند هايد بارك التجمع الخامس

تعد شركة هايد بارك للتطوير والاستثمار العقاري هي الشركة المنفذة لكمبوند هايد بارك التجمع الخامس، وهي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري وتملك خبرة كبيرة فى مجال الاستثمار العقارى، حيث تأسست الشركة منذ عام 2007 م ولها مشاريع ناجحة كثيرة.

يقع كمبوند هايد بارك التجمع الخامس على شارع التسعين الجنوبي مباشرة والدائري الإقليمي.

تبلغ المساحة الكلية للمشروع 1200 فدان، منها 141 فدان للمساحات الخضراء وحمامات السباحة والأنشطة الخدمية، و71 فدان لانشاء المباني السكنية والمناطق التجارية.

تتنوع الوحدات السكنية داخل الكمبوند بين دوبلكس وشقق وتوين هاوس وتاون هاوس وفلل ومحلات تجارية، تتنوع مساحة الوحدات داخل الكمبوند:

تبدأ مساحة الشقق المتشطبه من 135 متر حتى 207 متر مربع.

بداية مساحة الشقة دون تشطيب من 145 متر حتى 207 متر مربع.

تبدأ مساحة الشقق الدوبلكس من 200 متر حتى 216 متر مربع.

بداية مساحة التاون هاوس من 213 مدحتي 300 متر مربع.

تبدأ مساحة التوين هاوس من 380 متر إلى 440 متر مربع.

بداية مساحة الفلل المستقلة من 378 متر مربع.

يوجد بالكمبوند انظمه متعدده للدفع والتقسيط تبدأ من:

دفع 10 % مقدم وتقسيط باقي المبلغ حتى 10 سنوات وذلك للشقق.

أما بالنسبة للفيلات يبدأ نظام الدفع من 10% مقدم وتقسيط باقي المبلغ حتى تسع سنوات.