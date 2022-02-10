القبض على المتهم بتزوير محررات رسمية فى الإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها عبر موقع فيس بوك بالإسكندرية.



كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) بمزاولة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال ترويج أختام شعار الجمهورية المقلدة وكذا الأكلاشيهات المقلدة المنسوب صدورها لجهات حكومية على عملائه ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق القانونية مقابل حصوله على مبالغ مالية.. والترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".



عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه حال تواجده بمحافظة الغربية لبيع عدد من الأختام المقلدة والمنسوب صدورها لجهات مختلفة، وبتفتيشه عُثر بحوزته على الأختام المشار إليها وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى وأنه يتخذ من مسكنه الكائن بمدينة الإسكندرية وكرًا لممارسة نشاطه المؤثم والذى يحتفظ بداخله على العديد من الأختام والأكلاشيهات المقلدة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهداف مسكنه وبتفتيشه تم ضبط (عدد 109 خاتم شعار الجمهورية مقلد منسوب لجهات مختلفة - كارت متابعة لقاح فيروس كورونا على بياض وممهور بأكلاشيه مقلد "معد للتزوير"- عدد 5 شهادات مزورة منسوبة لجهات مختلفة – مجموعة من الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير - جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" وهاتف محمول بفحصهما فنيًا تبين احتوائهما على أدلة تُشير إلى نشاطه الإجرامى).

بمواجهته بالنشاط الإجرامى الذى يمارسه والأدوات المستخدمة فى التزوير والتى تم ضبطها بحوزته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.