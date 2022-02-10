8 خطوات للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية.. تعرف عليها

بدأت مديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة، إعلان نتائج الشهادة الإعدادية، وذلك من خلال المواقع الإلكترونية لتلك المديريات بالإضافة إلى المدارس، لتكون النتيجة متاحة للجميع على أوسع نطاق.

وبعد إعلان النتيجة، تتيح المديريات التظلم على الدرجات الخاصة بكافة الامتحانات وذلك من خلال خطوات مختلفة، يقدمها "الفجر" في السطور التالية:

- التقدم بطلب تظلم فى الإدارة التعليمية التابعة لها الطالب، وسداد الرسوم المقررة على التظلم.

- يتم التظلم على المادة أو أكثر، ويتم فحص التظلم من قبل الإدارة والمديرية التعليمية.

- يوم الاطّلاع يأتي الطالب وولي الأمر فقط ومعه صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر ومكتوب عليها رقم الجلوس ولا يسمح بدخول أحد آخر نهائيًا.

- يقوم الطالب وولي الأمر باستلام صورة من ورقة إجابته ومراجعتها مع ولي الأمر، يستلم الطالب تقرير لكتابة الملاحظات التي وجدها في التصحيح.

- يقوم الطالب بكتابة المطلوب مثل إعادة تصحيح سؤال أو تصحيح الورقة بالكامل، أو تجميع الورقة مرة أخرى كما يترآى له.

- يقوم الطالب بتسليم التقرير وصورة ورقة الإجابة إلي مندوب الكنترول والمغادرة، ويتم تجميع كل التظلمات والتقارير وتسليمها إلى موجه عام كل مادة لإعادة التقييم ومراجعة الورقة وإعادة تصحيحها مرة أخرى كاملة.

- يتم إرسال نتيجة التظلمات بعد 15 يوما من انتهاء آخر موعد للتظلمات إلى الإدارات ويمكن الاطّلاع على النتيجة في الإدارة التابعة لك.



- في حالة ما إذا تثبت من التظلم أحقية الطالب في درجات سوف يحصل عليها.