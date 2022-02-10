مارس القادم.. الحكم علي حمو بيكا وعمر كمال والراقصة لودريانا بالإسكندرية

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قررت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية برئاسة المستشار أحمد حسين الحداد رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار محمد مبروك والمستشار محمد قنديل وسكرتير المحكمة مصطفي يسري، حجز جلسة الحكم على كل من مطربا المهرجانات "حمو بيكا" و"عمر كمال" والراقصة البرازيلية "لورديانا"، في واقعة التعدى على القيم والمبادئ الاسرية واستغلالهم مقطع فيديو للرقص والغناء للربح منه بسبب فيديو "انتي معلمة".

كانت نيابة الشئون المالية والتجارية باشرت التحقيقات بقيام كل من مؤدي المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال والراقصة البرازيلية لورديانا ببث مقطع فيديو خادش للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت لهم تهمة الإخلال بالآداب الاجتماعي وسوء استخدام وسائل الاتصال والإنترنت وبث فيديوهات، بهدف التربح منها والحصول على أموال مقابل نشرها.

وأُرفق بالمحضر صور وحسابات المتهمين، التي تم بث الفيديوهات عليها بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التربح منه وكسب أموال طائلة، فتم إحالته إلى المحكمة الاقتصادية التي حددت جلسة 28 مارس القادم للنطق بالحكم. 

 

 

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