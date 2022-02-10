أسامة الأزهري يهنيء المستشار بولس فهمي لتعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية
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هنأ الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، المستشار بولس فهمي لتعيينه رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا.
وقال الأزهري في بيان له: "يهنئ أسامة الأزهري المستشار بولس فهمي إسكندر على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيينه رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، راجين المولى عز وجل أن يعينكم على ما أقامكم فيه، وأن يكلل جهودكم بالتوفيق والنجاح".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًا حمل رقم 51 لسنة 2022 بتعيين المستشار بولس فهمي إسكندر بولس رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، اعتبارًا من التاسع من فبراير عام 2022.
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