مجلس النواب الليبي يصوت على تكليف فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة

صوت مجلس النواب الليبي، منذ قليل، على تكليف فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، انسحاب خالد البيباص من المنافسة على رئاسة الحكومة الليبية وسحب ترشحه.

وأفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الخميس، ببدء أعمال جلسة مجلس النواب المخصصة لاختيار رئيس الحكومة الليبية.

وفي سياق آخر، تقدم 14 مرشحا بينهم امرأة واحدة، بأوراق ترشحهم إلى أفرع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وكان آخر هؤلاء المرشحين هو سليمان البيوضي والذي سلم أوراق ترشحه في مكتب الإدارة الانتخابية بالعاصمة طرابلس.

والسباق نحو المنصب الرفيع لم يقتصر على الرجال، حيث تقدمت رئيسة حزب الحركة الوطنية ليلى بن خليفة بملف ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة لتصبح أول امرأة تترشح للرئاسة في تاريخ ليبيا.