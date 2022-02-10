برقم الجلوس.. نتيجة الفصل الأول من الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

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نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية
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تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية،  للعام الدراسي 2021 / 2022.

وحسبما أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، منذ قليل، فإن بنسبة نجاح بلغت 76.8%، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 106487 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 105132 طالب وطالبة، أما إجمالي الناجحين بلغ عددهم 80770 طالب وطالبة.

واعتمد المحافظ النتيجة،  بحضور الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية. 

 

لمعرفة النتيجة من هنا: 
https://kg-alex.com/nat2022/index.php

نتيجة الفصل الدراسي الأول الإعدادية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية نسبة نجاح مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية التعليم
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