التموين: توريد 2.489 مليون طن قصب سكر حتى الآن

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالي قصب السكر المورد لشركة السكر للصناعات التكاملية خلال موسم التوريد الحالي بلغ 2.489 مليون طن قصب سكر، أنتجت نحو 250.647 ألف طن سكر حتى الآن.

ووجه وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد ‏مستحقات الموردين.

تجدر الاشارة إلى أن موسم توريد قصب السكر بدأ منذ 28 ديسمبر الماضي ويستمر حتى آخر أبريل، وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد خلال موسم الحالى 8.1 مليون طن قصب لإنتاج 874.851 ألف طن سكر.

وقررت الوزارة رفع أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الحالى لتبلغ 810 جنيهات مقابل 720 جنيها في الموسم الماضي.

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