1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.5 مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 309 مبايعات بقيمة 976.42 مليون درهم منها 50 مبايعة أراض بقيمة 361.54 مليون درهم و259 مبايعة شقق وفلل بقيمة 614.88 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 132 مليون درهم في منطقة الممزر تليها مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري.

و تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

و تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 213 مليون درهم وثالثة في اليفرة 1 بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 458.97 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 282.78 مليون درهم و77 رهن فلل وشقق بقيمة 176.19 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 168 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 113 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 14 هبة بقيمة 66.6 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الحبية الرابعة بقيمة 42 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الثالثة بقيمة 4 ملايين درهم.