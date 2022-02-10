غرفة رأس الخيمة تستعرض الفرص الاستثمارية مع رومانيا

استعرضت غرفة تجارة رأس الخيمة ورومانيا، سبل تنمية آفاق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، وتطوير العلاقات القائمة بين مجتمع الأعمال في رأس الخيمة بشكل خاص والإمارات بشكل عام وجمهورية رومانيا، ومدى إمكانية تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة بين الجانبين للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وتبادل الآراء ووجهات النظر حول كيفية الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى كل جانب، بما يسهم في إقامة مشاريع استثمارية مشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، نيكوليتا تيودورفيتشي القنصل العام لجمهورية رومانيا في دبي والامارات الشمالية، وتيتوس تينتان السكرتير الاقتصادي في القنصلية، بحضور روجر كلا سكوين الرئيس التنفيذي لموانئ رأس الخيمة، ومحمد السبب مدير عام الغرفة بالوكالة.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، توطيد العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري، بما يخدم مصالح مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأستعرض سعادة محمد النعيمي فرص الاستثمار المتبادل بين الجانبين في أكثر من قطاع منها الصحة والمطارات والجامعات، مؤكدًا على دور البعثات التجارية ومراكز الأعمال المشتركة والمعارض التجارية التي تنظمها مؤسسة سعود لتنمية مشاريع الشباب، وأهميتها في تعزيز وتطوير العلاقات التجارية بكافة مجالاتها بين إمارة رأس الخيمة وتلك الدول وزيادة حجم المبادلات التجارية والتعريف بالفرص والمزايا التي توفرها الامارة لأصحاب الأعمال والمستثمرين.

وقدمت نيكوليتا تيودورفيتشي دعوة لرئيس وأعضاء الغرفة لحضور ملتقى رجال الاعمال لإستعراض الفرص الاستثمارية بمجال الطاقة والزراعة في رومانيا، والذي تقرر له الأول من مارس المقبل، مؤكدة على حرص بلادها على تعزيزالعلاقات مع دولة الإمارات على كافة الصعُد، منوهةً بأهمية هذا اللقاء في تعزيز النشاط التجاري والاستثماري المتبادل بين جمهورية رومانيا وإمارة رأس الخيمة في الفترة المقبلة.

كما استعرض روجر كلا سكوين الرئيس التنفيذي لموانئ رأس الخيمة، ما تتمتع به موانئ رأس الخيمة كشريكًا تجاريًا من الدرجة الأولى للشركات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في قطاعات البناء والتصنيع والصناعة، مع استثمارات البنية التحتية التي قامت بها مؤخرًا والتي بلغ مجموعها أكثر من 250 مليون دولار، مشيرًا إلى ان شبكة رأس الخيمة الحديثة والمرنة والمكونة من أربعة موانئ باتت تلعب دورًا محوريًا ضمن سلاسل التوريد لآلاف الشركات من جميع أنحاء العالم، لافتًا إلى ان ما تقدمه مجموعة الموانئ من الخدمات الأساسية، بما في ذلك تسليم البضائع وتأجير الأراضي في المنطقة الحرة وإصلاح السفن والتخزين والملاحة والمرسى وسياحة الرحلات البحرية والتدريب الصناعي، يجعلها تتمتع بموقع استراتيجي في قلب الخليج العربي، علاوة على ذلك فهي المدخل للعديد من مواد البناء التي تبني منطقة الشرق الأوسط لتصبح نموذجًا للازدهار الاقتصادي.