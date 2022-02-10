«امتحانات مصر» تنشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس في محافظات مصر (ظهرت الآن)

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس، الآن، عبر منصة امتحانات مصر، في إطار الخدمات التي تقدمها المنصة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، وذلك عقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادي لطلاب الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022.

وتستعرض «امتحانات مصر» نتيجة الشهادة الإعدادية في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، وتجد كل ما يخص النتيجة من تفاصيل بأكثر من طريقة بحث في المحافظات التي ظهرت ويتم نشر النتائج عقب اعتمادها مباشرة من قبل محافظ الإقليم في كل محافظة على حدة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة القاهرة (لمعرفة النتيجة اضغط هنا)

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الجيزة (لمعرفة النتيجة اضغط هنا)

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الإسكندرية (لمعرفة النتيجة اضغط هنا)

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الدقهلية (لمعرفة النتيجة اضغط هنا)

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الشرقية (لمعرفة النتيجة اضغط هنا)

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة القليوبية (لمعرفة النتيجة اضغط هنا)

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة البحيرة (لمعرفة النتيجة اضغط هنا)

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة المنوفية (لمعرفة النتيجة اضغط هنا)

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الغربية (لمعرفة النتيجة اضغط هنا)

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة دمياط (لمعرفة النتيجة اضغط هنا)

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة كفر الشيخ (لمعرفة النتيجة اضغط هنا)

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة البحر الأحمر (لمعرفة النتيجة اضغط هنا)

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة مطروح (لمعرفة النتيجة اضغط هنا)

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الإسماعيلية (لمعرفة النتيجة اضغط هنا)

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة بورسعيد (لمعرفة النتيجة اضغط هنا)

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة السويس (لمعرفة النتيجة اضغط هنا)

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة جنوب سيناء (لمعرفة النتيجة اضغط هنا)

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الفيوم (لمعرفة النتيجة اضغط هنا)

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة بني سويف (لمعرفة النتيجة اضغط هنا)

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة المنيا (لمعرفة النتيجة اضغط هنا)

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة أسيوط (لمعرفة النتيجة اضغط هنا)

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة سوهاج (لمعرفة النتيجة اضغط هنا)

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة قنا (لمعرفة النتيجة اضغط هنا)

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة الأقصر (لمعرفة النتيجة اضغط هنا)

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة الوادي الجديد (لمعرفة النتيجة اضغط هنا)

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة أسوان (لمعرفة النتيجة اضغط هنا)

«امتحانات مصر»، تقدم عبر منصتها وبوابة التعليم الخاصة بها كل ما يخص نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس، وعرض أخر التطورات والمستجدات بشأن النتيجة وكل ما يدور في ذهن الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، وكل متابعي سير العملية التعليمية.

وتتمنى «امتحانات مصر» مزيد من النجاح للطلاب الناجحين خلال العام، الطالب الذي لم يحالفه الحظ بأن يجتهد ويذاكر أكثر وسينال ما يتمناه بإذن الله، مقدمين خالص الشكر لكل القائمين على سير العملية التعليمية من اتخاذهم كافة الإجراءات اللازمة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والعالم بأكمله من جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، داعين الله أن يحفظهم ويحميهم من كل مكروه.

