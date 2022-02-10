صرف 55% من مقررات السلع التموينية لشهر فبراير حتى الآن

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن نسب صرف مقررات السلع التموينية لشهر فبراير الحالي بلغ 55 %‏ حتى الآن.

أشار المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال إلى أنه يتم يوميًا ضخ ‏‏4000 طن سكر، و3000 طن زيت مناصفا بين ‏العبوة حجم الـ 800 ملي والعبوة حجم الــ 1 لتر.

بالنسبة ‏للمكرونة والأرز، لفت إلى أن نسب الضخ اليومي لهما تصل إلى ‏‏1000 طن أرز و1000 طن مكرونة، مؤكدًا أن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي يتابع دوريا مع رئيسي ‏شركتي الجملة (العامة - المصرية) المخزون الاستراتيجي ‏بمخازن الشركتين، ووجه بالاستمرار في توفير ‏مخزون استراتيجي من السلع بجميع المخازن تحسبا لسقوط الأمطار.

كما وجه مديرو المديريات بالمحافظات بتكثيف الحملات الرقابية ‏على منافذ الصرف للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه ‏بالإضافة إلى إتاحة ووفرة السلع.

أكد ضرورة متابعة ‏صرف السلع المقررة على بطاقة الدعم بالأسعار المعلن عنها.

شدد على قيام صاحب المنفذ بوضع لافتة في مكانه واضحة أمام ‏المواطنين بأسعار السلع أيضًا.

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