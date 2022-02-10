صرف 55% من مقررات السلع التموينية لشهر فبراير حتى الآن
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن نسب صرف مقررات السلع التموينية لشهر فبراير الحالي بلغ 55 % حتى الآن.
أشار المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال إلى أنه يتم يوميًا ضخ 4000 طن سكر، و3000 طن زيت مناصفا بين العبوة حجم الـ 800 ملي والعبوة حجم الــ 1 لتر.
بالنسبة للمكرونة والأرز، لفت إلى أن نسب الضخ اليومي لهما تصل إلى 1000 طن أرز و1000 طن مكرونة، مؤكدًا أن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي يتابع دوريا مع رئيسي شركتي الجملة (العامة - المصرية) المخزون الاستراتيجي بمخازن الشركتين، ووجه بالاستمرار في توفير مخزون استراتيجي من السلع بجميع المخازن تحسبا لسقوط الأمطار.
كما وجه مديرو المديريات بالمحافظات بتكثيف الحملات الرقابية على منافذ الصرف للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه بالإضافة إلى إتاحة ووفرة السلع.
أكد ضرورة متابعة صرف السلع المقررة على بطاقة الدعم بالأسعار المعلن عنها.
شدد على قيام صاحب المنفذ بوضع لافتة في مكانه واضحة أمام المواطنين بأسعار السلع أيضًا.