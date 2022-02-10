وفد اقتصادي فلبيني يبحث تأسيس مشاريع مشتركة مع شركات إماراتية

أكد الامين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة الأماراتية حميد محمد بن سالم أن دولة الامارات والفلبين تربطهما علاقات متميزة على كافة المستويات لا سيما قطاع الاعمال.

وقال حميد محمد بن سالم إن الامارات تستضيف جالية كبيرة من مواطني الفلبين الذين يشغلون وظائف متعددة في مختلف القطاعات الاقتصادية كما توجد العديد من الشركات الفلبينية شاركت في مشاريع بالدولة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في المائدة المستديرة لقطاع المقاولات والخدمات الهندسية التي عقد في فندق كمبسيكي دبي ضمن فعاليات اكسبو 2020 بحضور معالي رامون لوبيز وزير التجارة والصناعة الفلبيني ومعالي روجير ماركادو قائم بالاعمال –وزير بالانابة دائرة الاشغال العامة والطرق بالفلبين مؤكدا رغبة أصحاب الأعمال الإماراتين في استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في الفلبين خاصة في المجالات التي تتميز بها.

من جانبه أعرب معالي رامون لوبيز وزير التجارة والصناعة الفلبيني عن شكره لغرف الامارات علي مشاركتها في هذا اللقاء الذي أعتبره فرصة للتفاعل بإيجابية بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية خاصة أن الوفد ضم كبار المسؤولين الحكومين وأصحاب الاعمال في قطاع المقاولات والخدمات الهندسية.

وعرض الوفد الذي ضم ممثلي عددا من الشركات الفلبينية الرائدة في مجال المقاولات والخدمات الهندسية أهم المميزات التي يتميز بها هذا القطاع وأعرب اعضاء الوفد عن اهتمامهم بالدخول إلى السوق الإماراتي وإنشاء مشاريع مشتركة مع الشركات الإماراتية.