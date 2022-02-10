التضخم السنوي يسجل أعلى مستوى منذ عام 1982 في أمريكا

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

ارتفعت أسعار المستهلكين في أميركا أكثر من المتوقع خلال الأشهر الـ 12 الماضية، مما يشير إلى تدهور التوقعات بشأن التضخم ويقوي احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير هذا العام.

وأفادت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس أن التضخم السنوي في أميركا، الذي يقيس تكاليف العشرات من السلع الاستهلاكية اليومية، ارتفع في يناير بنسبة 7.5% مقارنة بالعام الماضي.

وذلك بالمقارنة مع التقديرات البالغة 7.2% لمقياس التضخم المراقب عن كثب، وكانت أعلى قراءة منذ فبراير 1982.

وبعد استبعاد تكاليف الغاز والبقالة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6%، مقارنة بتقدير 5.9%.

وارتفع معدل التضخم الأساسي عند أسرع مستوى له منذ أغسطس 1982.

كما جاءت معدلات مؤشر أسعار المستهلكين الشهرية أعلى من المتوقع، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي والأساسي بنسبة 0.6%، مقارنة بالتقديرات التي تشير إلى زيادة بنسبة 0.4% في كلا المقياسين.

Advertisements

الأكثر قراءة

أبوتريكة يهاجم لاعبي منتخب مصر بعد خسارة كأس أمم إفريقيا

نجم برشلونة يقترب من نقطة النهاية

أبو الفتوح يحسم موقفه من العروض المغرية لمغادرة الزمالك

موسيماني يُضحي بنجم الأهلي من أجل محمد عبد المنعم

وداعا للمشكلة.. خبر سار من رئيس الوزراء عن الإيجارات القديمة

الزمالك مهدد بفقدان نجمه بعد العرض الأوروبي

“أبو جبل” يضع شرطين للموافقة على طلب الزمالك

قائمة منتخب السويس لصدام السكة الحديد بالقسم الثاني