طبيب ذكورة: خصوبة الرجال في انخفاض مستمر لهذا السبب

توك شو
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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قال الدكتور خالد سالم، استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي، إن الرجل مسؤول عن 50% من أسباب تأخر الأنجاب، ونسبة مساهمة الرجل في تأخر الأنجاب في تزايد بسبب تلوث البيئة. 

 وتابع  "سالم"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن العدد الطبيعي للحيوانات المنوية منذ 20 عامًا كانت تتراوح ما بين 90 لـ150 مليون، أما الآن  فأصبح المعدل الطبيعي طبقًا لمنظمة الصحة العالمية 15 مليون حيوان منوي فقط، وهذا دليل على أن خصوبة الرجالة في انخفاض مستمر. 

 ولفتت إلى أن  المرأة لديه شغف بصورة كبيرة للإنجاب على خلاف الرجل، ولذلك على المرأة ان تتوقف عن الذهاب إلى الأطباء عند إجراء التحاليل والتأكد  من عدم وجود لديها مشكلة، وفي هذه الحالة يجب أن يذهب الرجل للحل أي مشكلة تؤدي إلى تأخر الإنجاب.

 

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