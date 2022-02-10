بايدن: تقرير التضخم يظهر أن ميزانيات الأمريكيين باتت "مثقلة"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير كانون الثاني الذي صدر يوم الخميس بمثابة تذكرة بأن ميزانيات الأمريكيين تتعرض لضغوط حقيقية، مضيفا أن إدارته تستخدم "كل الأدوات المتاحة" لديها لمعالجة الوضع.

وقال بايدن في بيان "لقد استخدمنا كل الأدوات المتاحة في حوزتنا. وفي حين أن (تقرير) اليوم بمثابة تذكرة بأن ميزانيات الأمريكيين باتت مثقلة على نحو يوجد ضغوطا حقيقية على طاولة طعامهم، إلا أن هناك أيضا علامات على أننا سنتغلب على هذا التحدي".

وأضاف بايدن أيضا أن هناك محللين يتوقعون انخفاض التضخم ​​بحلول نهاية عام 2022، مشيرا إلى أن سياسات إدارته نجحت في خفض طلبات إعانة البطالة الجديدة، وهو ما وصفه بأنه مؤشر على "تقدم حقيقي".

وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكيين بحدة في يناير كانون الثاني، مما أدى إلى أكبر زيادة سنوية في التضخم منذ 40 عاما وغذى تكهنات الأسواق المالية برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل.