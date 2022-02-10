استقرار أسعار النفط مع انخفاض المخزونات الأمريكية وترقب نتيجة محادثات إيران

استقرت أسعار النفط على نطاق واسع يوم الخميس بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة بفعل انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون نتيجة المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران التي قد تتمخض عن زيادة سريعة في إمدادات الخام إلى الأسواق العالمية.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 91.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 1430 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط خمسة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 89.71 دولار للبرميل.

وأدى تعاف قوي للطلب من تبعات جائحة فيروس كورونا إلى شح إمدادات النفط العالمية في وقت تحوم فيه المخزونات في مراكز الوقود الرئيسية حول العالم عند أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأمريكية هبطت 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع في فبراير شباط لتنخفض إلى 410.4 مليون برميل، وهو أدنى مستوى للمخزونات التجارية منذ أكتوبر تشرين الأول 2018. وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز زيادة قدرها 369 ألف برميل.

ومع ذلك، يراقب المستثمرون عن كثب نتائج المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران التي استؤنفت هذا الأسبوع. وقد يؤدي الاتفاق إلى رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على النفط الإيراني والتخفيف من شح المعروض العالمي.