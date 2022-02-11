آل البرماوي وربيع وعامر بالغربية ينعون فقيد عائلة قنديل بالإسكندرية المستشار السعيد عبدالغني قنديل الرئيس بمحاكم الاستئناف الأسبق في الإسكندرية والكويت

"لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شئ عنده بأجل مسمى فلتصبروا ولتحتسبوا"

بقلوب مليئة بالإيمان عز وجل وراضية بقضائه وقدره، يتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة كل من:

١- المستشار/ محمد هانئ البرماوي، المستشار القانوني لجريدة الفجر.

٢ - المستشار/ عمرو هانئ البرماوي.

٣- الكيميائي / فؤاد مصطفى عامر.

٤- السيدة / سهير حسين السيد.

٥- الدكتور / محمد إبراهيم ربيع، رئيس قسم جراحة الجذور بكلية طب الأسنان - جامعة قناة السويس.

٦- المهندس / حاتم إبراهيم ربيع -بشركة حديد عز.

٧- السيدة / رضوي إسماعيل نجم.

ينعون وفاة فقيد عائلة قنديل السيد المستشار/ السعيد عبدالغني قنديل، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية الأسبق ورئيس محاكم الاستئناف بالكويت الأسبق والمستشار القانوني لمجموعة شركات الخرافي بالكويت السابق، والذي وافته المنية أمس الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٢/٩ زوج السيدة / فوقية محمود السيد بدر، ووالد كل من الأستاذ / أحمد قنديل، مدرس أول الرياضيات بمدرسة سيدي جابر للبنين، زوج السيدة/ سحر إبراهيم ربيع؛ والدكتور مهندس / عمرو قنديل بجامعة ألمانيا زوج السيدة / نهى ضياء الدين؛ والسيدة / نهاد قنديل زوجة المهندس / مجدي بدران، وجد كل من المهندسة / بشري أحمد قنديل والمهندسة / داليا أحمد قنديل والدكتورة صيدلانية/ روان أحمد قنديل؛ ونهاد ونور ومريم ومحمد عمرو قنديل ؛ والدكتور / عمرو مجدي بدران، استشاري العظام، والدكتورة صيدلانيه/ يمنى مجدي بدران.

وإذ تتقدم عائلة البرماوي وربيع وعامر بالغربية بأحر التعازي وأصدق المواساة في هذا المصاب الجلل، داعين الله جلت قدرته أن يلهمكم وسائر أفراد أسرتكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يتغمد الراحل بشامل عفوه وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، "وإنا لله وإنا إليه راجعون".