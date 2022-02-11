خبير اقتصادي: مصر لديها خطة لتوطين الاستثمار.. ونفذنا مراحل منها (فيديو)

قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري والخبير الاقتصادي الدولي، إن مصر لديها خطة لتوطين الاستثمار ونفذت منها عدة مراحل، كما عملت على توفير الكهرباء وتطوير بيئة العمل، وتدشين صناعة خضراء من أجل حماية البيئة في مصر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن مصر ما زالت في حاجة إلى اجتذاب المستثمرين من خلال المناخ، لافتًا إلى أننا لم نروج للمناخ المصري حتى الآن، خصوصًا وأنه عنصر قادر على جذب المستثمر إلى مصر.

وأوضح أن مصر ستستضيف قمة المناخ في نوفمبر المقبل وهي فرصة للترويج للمناخ والبيئة النظيفة في مصر، لافتًا إلى أن لموانئ التي تدشنها مصر الآن هي موانئ خضراء صديقة للبيئة.

وأشار إلى أن هناك توجه في الاستثمار العالمي للمحافظة على البيئة، مؤكدًا أن البيئة والطقس والمناخ ستكون عناصر فارقة في الاقتصاد المصري في السنوات القادمة، ويجب توفير حزمة من المشروعات على المستثمرين في قمة المناخ.

ولفت إلى أننا في حاجة إلى مزيد من التخصص من أجل الترويج للاستثمار في مصر للاستفادة بشكل أكبر، وهناك ضرورة لوجود هيئة أخرى لهيئة بجوار هيئة الاستثمار للترويج للاستثمار في مصر.