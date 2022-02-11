وفاة ابن الموسيقار الراحل محمد الموجي

أعلنت الدكتورة غنوة ابنة الموسبديقار الراحل محمد الموجي، عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، وفاة شقيقها الأصغر “موجي”.

وولد محمد الموجي في 4 مارس 1923 - وتوفي في 1 يوليو 1995 وو أحد أبرز المجددين في الموسيقى والغناء العربيين بعد ثورة يوليو 1952، حيث يحمل رصيده أكثر من 1500 لحن لأغنية.

وكانت أول أغنياته "صافينى مرة"، التى غناها عبد الحليم حافظ وبعد ذلك اتجه للتلحين ولحن للكثير من المطربين وأبرزهم: أم كلثوم وشادية وصباح ومحرم فؤاد وسميرة سعيد وعلى الحجار.

كما تم تكريمه من قبل الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات، فى عيد الفن، كما حصل على شهادة تقدير من الرئيس الراحل ياسر عرفات، إذ قدم له شهادة تقدير ونوط الفداء العسكرى.