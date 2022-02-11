آخر تطورات حالة مصابي باريس سان جيرمان

الفجر الرياضي
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
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أعلن باريس سان جيرمان عن مستجدات حالة نجومه المصابين قبل مواجهة رين غدا الجمعة وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة العشرين من بطولة الدوري الفرنسي.


وسيضرب باريس سان جيرمان موعد ناري مع ريال مدريد يوم الثلاثاء المقبل في مباراة الذهاب في دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا.


وقال النادي الباريسي في بيان رسمي له عبر موقعه على شبكة الانترنت: "استأنف سيرجيو راموس الجري اليوم، وسيتم تحديد باقي برنامجه خلال 48 ساعة، حيث يعاني راموس من إصابة في عضلة الساق أبعدته مجددا عن التدريبات والمباريات منذ 3 أسابيع ".


وأضاف: "يواصل نيمار جونيور تقدمه وبرنامجه التأهيلي جزئيًا مع الفريق في التدريبات الجماعية بجانب التدريبات البدنية".


واختتم باريس سان جيرمان بيانه:" أما أندير هيريرا فسيقوم بتنفيذ برنامج منفرد في الملعب تمهيدا لمشاركته في التدريبات الجماعية يوم الأحد المقبل".
 

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