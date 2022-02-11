أسعار الدواجن اليوم الجمعة 11-2-2022

استقرت أسعار الدواجن والبيض في السوق المحلي اليوم الجمعة، وسط توقعات بانخفاض أسعارها مع تقديم الحكومة العديد من المحفزات لصناعة الدواجن.

وسجل سعر طبق البيض بجميع انواعه فى السوق المحلي تسليم المزرعة ما يتراوح بين 46 و49 جنيهًا ؛ ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و55 جنيهًا مقابل 55 و60 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الدواجن البيضاء بالأسواق في المتوسط ما بين 31 و32 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي بين 41 و42 جنيهًا للكيلو،

وكان وزير المالية أعلن في تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة إعفاء الأعلاف المستخدمة في صناعة الدواجن والأسماك من الضريبة؛ لتشجيعها وزيادة عدد المزارع على مستوى الجمهورية ما يحافظ على استقرار أسعارها في السوق المحلي.