أسعار الأسماك اليوم الجمعة 11-2-2022

استقرت أسعار الأسماك اليوم الجمعة في سوق العبور، حيث سجلت أسعار السمك البلطى بين 35 و40 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار المكرونة السويسى بين 45 و70 جنيهًا، بلغ كيلو الثعابين 200 جنيه، واستقر كيلو السبيط عند 200 جنيه، والقاروص عند 160 جنيهًا، ودار كيلو الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، وتراوحت أسعار سمك البورى بين 50 و70 جنيهًا، تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

سجل كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كجما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كجما سنويا، وتحتل مصر المركز الأول بإفريقيا في الاستزارع السمكي.

صادرات مصر من الأسماك

وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 نحو 35 ألف طن، فيما استوردت 325 ألف طن من أصناف“الماكريل، والرنجة، والسردين”، حسب تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، و400 ألف طن من المصايد الطبيعية، (البحيرات- والبحرين والنيل)، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم اعتماد عدد 12 منشأة جديدة لتصدير الأسماك والقشريات إلى دول الاتحاد الأوراسي والذي يضم في عضويته روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان،ليرتع اجمالي عدد المنشآت المصرية المعتمدة لتصدير الأسماك للاتحاد الاوراس إلى ي 20 منشأة حتي الان.



وكان القصير قد تلقى من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا أعده د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية حول الجهود التي بذلتها

الهيئة ومفاوضاتها مع الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعي والبيطري علي مدار العامين السابقين. وافاد التقرير أن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية المبذولة لفتح السوق الروسية امام الصادرات المصرية من المنتجات ذات الأصل الحيواني قد كللت بالآتي:

- ‏1- تم اعتماد عدد 16 منشأة مصرية لتصدير الألبان ومنتجاتها إلى دول الاتحاد الأوراسي.

- ‏2- تم اعتماد عدد 12 منشأة مصرية لتصدير منتجات البروتين والدهون إلى دول الاتحاد الأوراسي.

- ‏3- تم اعتماد عدد 20 منشأة مصرية لتصدير اسماك إلى دول الاتحاد الأوراسي.

وزير الزراعة وجه الشكر إلى جميع الهيئات التابعة للوزارة التي ساهمت في تحقيق هذا الانجاز كما أشاد بجهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية والعاملين فيها على جهدهم المتميز في سبيل فتح أسواق دولية أمام المنتجات المصرية ذات الأصل الحيواني وكذلك جهودهم في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وحمايتها من الأمراض والأوبئة.