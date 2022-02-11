أرامكو السعودية تزود مشترين في آسيا بكامل الكميات التعاقدية في مارس

الاقتصاد
بوابة الفجر
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 ذكرت مصادر مطلعة يوم الجمعة أن شركة أرامكو السعودية (SE:2222) أخطرت ستة مشترين على الأقل في آسيا بأنها ستمدهم بالكميات التعاقدية الكاملة من النفط الخام في مارس آذار.

جاء إخطار الشركة بعدما رفعت أسعار البيع الرسمية لشهر مارس آذار إلى آسيا.

وتحافظ المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، على استقرار الإمدادات لآسيا منذ أن بدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، التخلص من تخفيضات الإنتاج منذ أغسطس آب.

وقررت أوبك+ هذا الشهر مواصلة زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في مارس آذار.

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