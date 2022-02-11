بعد مشادة مرتضي وسليمان.. إيقاف انتخابات الزمالك

نشبت بعض المناوشات بين قائمتي أحمد سليمان ومرتضى منصور المرشحين على رئاسة نادي الزمالك في الساعات الأولى من العملية الانتخابية.

وعلى الفور قررت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك إيقاف العملية الانتخابية لمدة نصف ساعة لحين استقرار الأمور.

وبدأ العملية الانتخابية في الزمالك في التاسعة صباح اليوم الجمعة حيث تم فتح باب التسجيل والتصويت في الجمعية العمومية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، ويستمر التصويت حتى السابعة مساءً.

ويتنافس على مقعد الرئاسة كل من مرتضى منصور منصور وأحمد سليمان وعمر هريدي ويتنافس على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، كل من: ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلى، وهشام نصر سليمان، أحمد عبدالغنى ولواء دكتور مصطفى هدهود، وترشح على مقعد أمين الصندوق كل من: محمد راشد المراغى وهانى شكرى ومحمد حمدى وخالد لطيف.

ويتنافس على مقعد العضوية فوق السن كل من أحمد عفيفى، وأحمد عبد الحق السباعى، ورجب رواش، ورفعت شبل، وكريم عادل، وعصام الدين اسلمبولى، وجمال عقبى، وهانى فاروق أبو العز، وعبد الله جورج سعد ومصطفى عبدالخالق وهشام يكن ومحمد الماوى ومصطفى سيف العمارى وصبرى حسن والحسينى سمير وأحمد عبدالجواد، وآمال زوام، وهانى عيد، وجمال شعلان، وهانى زادة، وحسن عمار، وأسامة عبدالبارى، وماهر شفيق، ومصطفى بدوى، وماجد قيشو، ومروة عبدالله، وصبحى عبدالسلام، ومعتز وفائى، ومحمد رحمى، وهانى عثمان، وإيهاب الفولى، وأحمد مرتضى منصور، وعلاء مقلد، وسليمان وهدان، وعلاء ناجى أبو العلا، وجمال عبد الحميد، ومريم رزق.

و ترشح على منصب العضوية تحت السن كل من: سيف الإسلام محمد، ومحمد عودة أبو قطيط، وهشام نصر إبراهيم، ومحمد على أبو النجا، وسامح سونى الخوانكى، ومحمد طارق، وإيهاب عصمت، وأحمد هانى زادة، ومحمد جمال (جيمي)، وسامر أحمد عبد الوهاب، ومحمود فيصل أبو العينين، ومحمد أسامة، وعمرو عز، وأحمد هشام، وخالد الزيات، ومحمود محمد طه، وبسنت سيد جوهر، وأحمد دعبس.