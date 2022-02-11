عاجل.. خناقة في انتخابات الزمالك بين مرتضي منصور ومصطفي العماري

نشبت مشادة جديدة داخل انتخابات نادي الزمالك بين قائمة مرتضي منصور وأحمد سليمان بعد فتح باب التصويت.

وجاءت المشادة بين مرتضي منصور المرشح على منصب الرئاسة في انتخابات الزمالك، ومصطفى سيف العماري، المرشح على منصب عضوية في قائمة أحمد سليمان.

وشهدت المشادة تراشق بالألفاظ بين مرتضي منصور ومصطفي سيف العماري بعدما ظهرت حالات غضب من أنصار أحمد سليمان بعدما أعلن عن إزالة الدعاية الخاصة به داخل النادي والسماح لقائمة مرتضى منصو بوجود دعاية لها داخل القلعة البيضاء.

وتجرى انتخابات الزمالك اليوم وفقا للائحة الاسترشادية حيث يتم اختيار مجلس إدارة من ١٢ مرشح يضم رئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق و٦ أعضاء فوق السن و٣ أعضاء تحت السن.



أسماء انتخابات الزمالك كاملة

مرشحين الرئاسة

مرتضى منصور - عمر هريدي - أحمد سليمان



نائب الرئيس

مصطفى هدهود - ماجد فاروق عبد الجواد - أحمد عبد الغني - هشام نصر



أمانة الصندوق

خالد لطيف - محمد قدري - هاني شكري - محمد أحمد حمدي



مرشحين العضوية فوق الس:

جمال عبد الحميد - أحمد مرتضى منصور - علاء مقلد - سليمان وهدان - علاء الدين ناجي - مريم رزق نصحي - هاني زادة - رفعت شبل - أحمد عفيفي - أحمد عبدالوهاب

رجب رواش - كريم محمد عادل - هشام يكن - عبدالله جورج - هاني فاروق ابو العز

جمال عبدالناصر امين - عصام الدين حسن - مصطفى عبد الخالق

جمال شعلان - حسن السيد عمر - صبحي عبد السلام - أسامة عبد الباري - مجدي السيوفي - ماهر شفيق شقران - عمرو أدهم - مصطفى بدوي - ماجد قيشو - مروة رمضان - حامد محمد عثمان - محمد رحمي - إيهاب الفولي - أحمد جمال - معتز وفائي عمران - أحمد عبد الجواد - صبري فتحي - الحسيني سمير - مصطفى سيف العماري - محمد ممدوح حسن - هاني عيد - آمال عبد العاطي زوام

العضوية تحت السن

سيف الإسلام يوسف - محمد صلاح حسين - هشام نصر إبراهيم - محمد علي أبو النجا - محمود فيصل مصيلحي - أحمد هاني زادة - محمد جمال عطية - أحمد سامر أبو الخير - سامر أحمد عبد الوهاب - محمد الحسيني - عمرو عز مختار - أحمد هشام حافظ - خالد عبد المنعم - بسنت سيد جوهر - محمود محمد محمود - أحمد محمد دعبس - إيهاب عصمت حسن - محمد طارق حسن - سامح سوني الخوانكي

وتشتعل المنافسة بين قائمتي مرتضى منصور الرئيس الحالي للنادي وأحمد سليمان عضو المجلس الأسبق.

قائمة أحمد سليمان

أحمد سليمان على مقعد الرئيس وهشام نصر على مقعد نائب الرئيس، وهاني شكري على مقعد أمين الصندوق، وفي العضوية فوق السن مصطفى عبدالخالق وعبدالله جورج ومصطفى سيف العماري ومصطفى بدوي والحسيني سمير والعضوية تحت السن الثنائي ومحمد طارق وسامح الخوانكي



قائمة مرتضى منصور

مرتضي منصور “رئيس” واللواء مصطفى هدهود نائب رئيس وخالد لطيف “أمين صندوق” والأعضاء فوق السن: سليمان وهدان وجمال عبد الحميد واحمد مرتضي منصور وعلاء ناجي وعلاء مقلد ومريم رزق وأعضاء تحت السن: بسنت سيد جوهر ومحمود طه وأحمد دعبس.

