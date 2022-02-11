مصرع عامل نظافة بالإسكندرية دهسته سيارة ميكروباص

لقي عامل نظافة بشركة نهضة مصر للنظافة التابعة لشركة المقاولون العرب، مصرعه عامل وإصابة آخر، صدمتهما سيارة ميكروباص أثناء تأدية عملهما بمنطقة العوايد شرق الإسكندرية.

وأوضح بيان صادر عن شركة نهضة مصر للنظافة، أن حادثًا وقع صباح اليوم أسفر عن وفاة العامل الشحات جلال، بقطاع السيوف، إثر تعرضه لحادث صباح اليوم الجمعة، أثناء تأدية عمله بشارع 6 أكتوبر ذ نتيجة اصطدام ميكروباص به.

وأشار البيان إلى أن الحادث أسفر عن إصابة العامل أبو اليزيد احمد، بذات الحادث وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

من جانبها وجهت إدارة الشركة علي الفور ممثلي الشئون القانونية والموارد البشرية بالتدخل العاجل والفوري للتواجد مع أهلية المتوفي والمصاب.

كما أكدت الشركة على اتخاذ كافه الاجراءات القانونية وتسهيل أعمال استخراج تصريح الدفن ومتابعة حاله المصاب أولا بأول.

وتلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه يفيد بمصرع عامل بشركة نهضة مصر للنظافة، أثناء عمله إثر اصطدام سيارة ميكروباص به بشارع 6 أكتوبر، بعزبة محسن، بالعوايد، وإصابة اخر بنفس الحادث.

وجرى نقل المتوفى لمشرحة كوم الدكة والمصاب للمستشفى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى ضبط السائق وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.